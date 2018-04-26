В Ташкентском метро поют и танцует песню «День Победы» (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском метро ансамбль Министерства обороны Узбекистана исполняет и танцует под песни военных лет.

По всем линиям Ташкентского метрополитена в эти дни проходит военно-патриотическая акция, приуроченная к 9 Мая, отмечаемого в Узбекистане, как День памяти и почестей.

Музыканты Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил РУз в форме военных лет исполняли песни времен Второй мировой войны и катались по метро в полном составе.

"Ребят, это было здорово! Атмосфера потрясающая! Люди просто забыли, куда ехали. Все стояли пели песни, многие со слезами на глазах", - пишут пользователи в соцсетях, делясь видеороликами.