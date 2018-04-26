Lexus, Mercedes, BMW, Land Rover. Топ-10 продаваемых в Казахстане автомобилей премиум-класса

CA-NEWS (KZ) - За первые три месяца 2018 года в Казахстане было продано 476 автомобилей премиум-марок (в 2017 году 469).

Как сообщает Ассоциация казахского автобизнеса, доля премиум-сегмента на казахстанском рынке по итогам первого квартала составила 4%. Ее снижение связано с тем, что рост продаж автомобилей класса премиум к прошлому году составил 1,5%, в то время как в целом авторынок увеличился в 1,5 раза (+49%).

Все премиум-бренды, за исключением автомобилей Lexus и Mercedes-Benz, демонстрируют положительную динамику. Тем не менее, автомобили Lexus (-20%) продолжают удерживать лидерство в премиум-сегменте. Силами двух дилеров в Астане и Алматы было продано всего 187 автомобилей. Интерес к бестселлеру Lexus LX570 (76 ед.) постепенно угасает и стабилизируется на уровне 25 автомобилей в месяц. Компактный Lexus NX (48 ед.) впервые опередил RX (37 ед.).

На фоне спада продаж у Lexus BMW начинает сокращать отрыв. Мощный старт, взятый в 2017 году, продолжается – рост 22% и 111 проданных автомобилей. Традиционно лучше всего продаются BMW X6 (36 ед.) и X5 (36 ед.), свою лепту вносит и новейший седан 5-серии (20 ед.).

В тройку лидеров вернулся Land Rover (+35,5%). В 2017 году город Алматы почти на полгода лишился дилера JLR, а продажи автомобилей в первом квартале прошлого года сократились до 31 автомобиля. Однако в этом году дилерыли 42 кроссовера и внедорожника. Значительный вклад внес старт продаж обновленных Range Rover и Range Rover Sport.

Импортер Audi в ожидании нового седана A6: в первом квартале автомобили прошлого поколения разошлись тиражом в 32 автомобиля. Всего было продано 42 автомобиля Audi. Mercedes-Benz (36 ед.) по итогам января-марта показал снижение -29,4%. Далее по списку: Infiniti в «плюсе» - 32 авто и +60%. Porsche – 12 автомобилей. Jaguar и Cadillac по 5 автомобилей – последний вновь вернулся на казахстанский авторынок. Mini, как и прежде, штучный товар. Дилерам Mini удалось реализовать всего 4 автомобиля.

Отмечается, что несмотря на снижение динамики, рост продаж и перспективы премиум-сегмента оцениваются позитивно. При сохранении существующей тенденции до конца года совокупные продажи автомобилей премиум-брендов сохранятся на уровне 2,5-3 тыс. автомобилей.