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  26 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон высоко оценил роль астанинского саммита лидеров Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана сегодня принял находящегося в Душанбе с рабочим визитом первого вице-премьера Казахстана Аскара Мамина, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность итогами состоявшегося в середине марта официального визита лидера Таджикистана в Астану и его переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость реализации договорённостей, достигнутых между двумя государствами в Астане. Стороны отметили важность повышения эффективности работы межправколмиссии Таджикистана и Казахстана по торгово-экономическим вопросам.

Эмомали Рахмон дал высокую оценку роли астанинского саммита лидеров Центральной Азии, который состоялся в столице Казахстана 15 марта. Он заявил, что его итоги помогут в решении многих проблем региона.

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