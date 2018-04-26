Эмомали Рахмон высоко оценил роль астанинского саммита лидеров Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана сегодня принял находящегося в Душанбе с рабочим визитом первого вице-премьера Казахстана Аскара Мамина, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность итогами состоявшегося в середине марта официального визита лидера Таджикистана в Астану и его переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость реализации договорённостей, достигнутых между двумя государствами в Астане. Стороны отметили важность повышения эффективности работы межправколмиссии Таджикистана и Казахстана по торгово-экономическим вопросам.

Эмомали Рахмон дал высокую оценку роли астанинского саммита лидеров Центральной Азии, который состоялся в столице Казахстана 15 марта. Он заявил, что его итоги помогут в решении многих проблем региона.