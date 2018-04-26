Монголия построит предприятие по производству переработанного топлива для снижения загрязнения воздуха

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии приняло решение о создании предприятия по производству переработанного топлива в целях сокращения загрязнения воздуха в Улан-Баторе, говорится в сообщении кабмина в среду, 25 апреля.

«Мы решили ввести запрет на сжигание низкосортного угля для внутреннего использования в столице Улан-Баторе, начиная с апреля 2019 года, с целью борьбы с загрязнением воздуха», - сказал министр энергетики Монголии Цэрэнпилийн Даваасүрэн.

«Сейчас нам нужно производить переработанное топливо, который заменит уголь и создать предприятие с мощностью производства в 90 тыс. тонн улучшенного топлива в год», - добавил он.

По словам министра, монгольское правительство надеется, что замена низкосортного угля переработанным топливом резко снизит загрязнение воздуха в столице.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 10 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.