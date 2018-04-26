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  26 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Диего Марадона сыграл в футбол с казахстанским мальчиком, родившимся без ног (видео)

CA-NEWS (KZ) - Аргентинский футболист Диего Марадона сыграл с казахстанским мальчиком Али, родившимся без ног.

Легенда футбола опубликовал у себя в Instagram видео обращения мальчика, где он говорит: «Я очень люблю играть футбол, и у меня есть одна мечта, я хочу увидеться с Диего Марадона. Пожалуйста».

Под постом с видео фрагмента встречи футболист написал: «Сегодня некоторое время я играл с моим другом Али, который приехал ко мне в Фуджейру [ОАЭ]. Спасибо за твой пример стойкости, Али. Твой друг».

Позже Али также опубликовал фотографии с игры и поблагодарил футболиста №1 и всевышнего за исполнение мечты.

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