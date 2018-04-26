Диего Марадона сыграл в футбол с казахстанским мальчиком, родившимся без ног (видео)
CA-NEWS (KZ) - Аргентинский футболист Диего Марадона сыграл с казахстанским мальчиком Али, родившимся без ног.
Легенда футбола опубликовал у себя в Instagram видео обращения мальчика, где он говорит: «Я очень люблю играть футбол, и у меня есть одна мечта, я хочу увидеться с Диего Марадона. Пожалуйста».
Под постом с видео фрагмента встречи футболист написал: «Сегодня некоторое время я играл с моим другом Али, который приехал ко мне в Фуджейру [ОАЭ]. Спасибо за твой пример стойкости, Али. Твой друг».
Позже Али также опубликовал фотографии с игры и поблагодарил футболиста №1 и всевышнего за исполнение мечты.