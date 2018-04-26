На Южном Урале будут судить гражданина Узбекистана за убийство 6-летнего мальчика

CA-NEWS (UZ) - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела гражданина Узбекистана Бахрома Дадаханова. Мужчину будут судить за убийство 6 –летнего мальчика, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как выяснило следствие, в марте 2017 года обвиняемый поссорился с сожительницей в ее частном доме на территории Кыштыма. В результате конфликта мужчина облил себя и женщину бензином и поджог. После пожара все, кто находился в доме, включая 6-летнего сына женщины, были доставлены в больницу. От полученных ожогов мальчик скончался, а взрослых врачи смогли спасти.

Уголовное дело передано в суд. Житель Узбекистана находился на территории России с просроченным разрешением.