В Берлине проходит выставка, посвящённая Маргиане, царству эпохи бронзы на территории Туркменистана (фото)

CA-NEWS (TM) - В Берлине принимает посетителей археологическая выставка «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Выставка в Берлине – результат плодотворного туркмено-немецкого сотрудничества в сфере культуры.

На берлинской выставке представлены находки маргианских мастеров. Таковы настенные мозаичные панно с элементами живописи, обнаруженные практически во всех царских гробницах Гонур-депе. Эта техника не известна на памятниках не только южных районов Средней Азии, но и в таких центрах древнейших цивилизаций, как Египет, Месопотамия или Китай.