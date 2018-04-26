Жители и гости Астаны могут посетить бесплатную экскурсию на двухэтажных автобусах

CA-NEWS (KZ) - Жители и гости Астаны 29, 30 апреля и 1 мая могут посетить бесплатную экскурсию по левому берегу города.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, экскурсия на двухэтажных экскурсионных автобусах Red Bus начинается от развлекательного центра AiLand (океанариум) и MEGA Silkway. Она будет проводиться с использованием аудиогида на русском и казахском языках (один рейс – на казахском языке, другой рейс – на русском, попеременно). Желающим слушать экскурсию на одном определенном языке необходимо иметь при себе наушники.

Время отправления автобуса от остановки AiLand, далее следуют остановки: ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальная арка «Мәңгілік Ел», у ТРЦ «MEGA SilkWay», Национальный музей и монумент «Астана Байтерек»:

- 10:00 (на казахском языке);

- 12:05 (на русском языке);

- 14:30 (на казахском языке);

- 16:35 (на русском языке);

- 18:40 (на казахском языке).

Время отправления автобуса от остановки MEGA Silkway, далее следуют остановки: Национальный музей, монумент «Астана Байтерек», развлекательный центр «AiLand» (океанариум), ТРЦ «Хан Шатыр» и Триумфальная арка «Мәңгілік Ел»:

- 10:00 (на казахском языке);

- 12:05 (на русском языке);

- 14:10 (на казахском языке);

- 16:40 (на русском языке);

- 18:45 (на казахском языке).