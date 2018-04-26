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  26 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе задержана женщина-карманник

CA-NEWS (TJ) - Жительница города Душанбе задержана сотрудниками милиции по подозрению в воровстве. Она украла кошелек и телефон.

Как сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Таджикистана, в ОМВД-2 района Шохмансур города Душанбе обратился 25-летний местный житель.

Мужчина заявил, что 19 апреля текущего года неизвестные украли у него 2,4 тыс. сомони наличными и мобильный телефон, стоимостью около 1,8 тыс. сомони.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в карманной краже оперативниками милиции была задержана 25-летняя жительница Душанбе, сообщает Авеста.

По факту кражи проводится соответствующее расследование, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

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