В Андижане 60-летний мужчина подозревается в изнасиловании 13-летней племянницы, у которой наступила беременность

CA-NEWS (UZ) - 60-летний житель города Андижана подозревается в изнасиловании 13-летней племянницы своей жены, которая учится в 7 классе. После проведения УЗИ врачи обнаружили, что девочка находится на восемнадцатой неделе беременности.

О беременности ученицы 7 класса одной из средних школ в городе Андижане сообщил председатель одной из городских махаллей.

– В минувший вторник у нас состоялось собрание председателей махаллей, посвященное, в основном, жизни молодежи. На собрании начальник ГОВД города Андижана Шухрат Парпиев сообщил нам, что семиклассница беременна от 60-летнего мужа своей тети. Отца у девочки нет, мать уехала в Россию, оставив ребенка на попечение родной сестры. Муж тети насиловал девочку, в результате она забеременела. Девочка рассказала об этом во время допроса. Сейчас по данному случаю идет следствие, – рассказал председатель одной из махаллей.

Сотрудник УВД Андижанской области, попросивший наше радио не разглашать его имени, сообщил, что в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование по инциденту, связанному с изнасилованием 13-летней школьницы.

– Во время дачи показаний девочка призналась, что ее насиловал муж тети. Однако подозреваемый отрицает свою причастность к изнасилованию племянницы жены. У девочки неожиданно заболел живот, она обратилась к врачу, который обнаружил, что девочка беременна и сообщил об этом в милицию. Следователи ведут расследование. Согласно презумпции невиновности, 60-летний мужчина рассматривается пока в качестве подозреваемого. Если его вина будет доказана, то в суд будет подано представление о его аресте, – говорит сотрудник правоохранительных органов Андижанской области.

Он добавил, что по факту изнасилования семиклассницы возбуждено уголовное дело по статье 118 («Изнасилование») Уголовного кодекса Узбекистана.

– Мужчине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы в случае, если его вина будет доказана, – сказал сотрудник УВД Андижанской области.

Как сказала директор одной из школ в Андижане, после заявления начальника городской милиции об изнасиловании несовершеннолетней девочки, во всех городских школах учениц начали проверять на девственность.

– Всем ученицам делают УЗИ. В школы из ближайших поликлиник приходят врачи, берут с каждой ученицы по три тысячи сумов и проверяют их на девственность. Кроме того, городской отдел народного образования поручил нам провести собрание с родителями и объяснить им сложившуюся ситуацию. Также нас обязали выявить учениц, родители которых находятся за пределами страны, и поставить их на внутренний учет, – сказала директор одной из школ в Андижане.