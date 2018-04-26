Ректор медвуза в Астане обещает опубликовать список студентов, отчисленных за предоставление поддельных сертификатов

CA-NEWS (KZ) - Ректор Медицинского университета «Астана» Мажит Шайдаров обещает опубликовать список 117 студентов, зачисленных в вуз по поддельным сертификатам IELTS. Об этом он сказал 26 апреля в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, учреждение не устанавливало подлинность документов, это могла сделать судебно-техническая экспертиза.

«Как мы можем установить подлинность? На ощупь? Там такие же водяные знаки были, я эти сертификаты видел. Они практически ничем не отличаются от настоящих. На зуб их пробовать что ли?» - отметил ректор.

«Все-таки эти сертификаты принесли выпускники нашего университета. Мы все-таки должны им верить, что они принесли действительный сертификат. Почему мы должны подозревать их в том, что они занимаются подлогом? Это даже в голове не укладывается. Что касается отчисленных, то они имеют дипломы врачей, они имеют право поступить опять. Но список этих студентов мы не только опубликуем, но и разошлем по всем вузам», - сказал М.Шайдаров.

Он добавил, что отчисленные студенты смогут повторно поступить в университет, но только на платной основе.

IELTS (International English Language Testing System) — международная система оценки знания английского языка.