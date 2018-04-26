Начался испытательный полет международного аэропорта Улан-Батора в долине Хушиг

CA-NEWS (MNG) - В среду, 25 апреля Национальный монгольский авиаперевозчик «МИАТ» провел летнее испытание в новом международном аэропорту Улан-Батора в долине Хушиг для проверки авиационных правил «Летние проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования гражданской авиации», - сообщает Монцамэ.

Летний тест проводился с 12:00 до 16:00 часов на самолете В737-800 с экипажем во главе с капитаном Ч.Нямсайханом.

В ходе испытательных полетов были проверены правила точного и неточного заходов на посадку и посадки по приборам.

В декабре прошлого года лётные испытания системы наведения, навигации и управления полетам были успешно завершены в аэропорту. На этот раз МИАТ успешна провела инспекцию новых летних правил аэропорта и представит Главному управлению гражданской авиации результаты испытательных полетов.

Испытательный полет продлится до 29-го апреля.