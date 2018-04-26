Таможенное сотрудничество на пространстве ШОС обсудили в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Ряд вопросов по расширению таможенного сотрудничества обсудили представители стран Шанхайской организации сотрудничества на 33-м заседании специальной рабочей группы (СРГ) по таможенному сотрудничеству государств-членов организации, которое прошло накануне в Душанбе.

Как сообщает пресс-центр таможенной службы Таджикистана, одобрены проекты положения об СРГ по таможенному сотрудничеству, регламента информационного взаимодействия круглосуточных контактных пунктов, осуществляемого с использованием каналов оперативной платформы, меморандума об обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ и опасных отходов.

По данным пресс-службы ШОС, эксперты обсудили широкий круг вопросов, направленных на формирование единой системы транзита, более тесное взаимодействие в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и таможенного контроля после выпуска товаров.

«Разработка документов предусмотрена перечнем мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017-2021 годы и планом действий на 2016-2020годы стратегии развития ШОС до 2025 года. После проведения всеми сторонами внутригосударственных процедур мы планируем внести их в установленном порядке на подписание руководителям таможенных служб наших стран в рамках предстоящего в июне 2018 года заседания совета глав государств ШОС» – пояснил первый заместитель начальника управления таможенного сотрудничества Федеральной таможенной службы России Евгений Козырев.

Также сообщается, что таможенные службы сторон поддержали предложение о привлечении к деятельности СРГ в качестве консультативно-совещательного органа делового совета ШОС, сообщает Авеста.

«Такая форма взаимодействия позволит вырабатывать более эффективные меры, отвечающие интересам, как таможенных служб, так и современным потребностям бизнеса», сказал Е. Козырев.

Очередное заседание СРГ планируется провести в августе 2018 года в РФ.