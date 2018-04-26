Генпрокуратура Казахстана и Следственный комитет России подписали соглашение о взаимодействии на территории «Байконура»

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров 26 апреля встретился с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, глава ведомства поблагодарил А.Бастрыкина за визит и подчеркнул значимость укрепления двусторонних отношений в правоохранительной сфере.

«Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, в том числе в вопросах противодействия преступности», - отметил генпрокурор.

В свою очередь председатель СК подчеркнул историческую особенность двустороннего сотрудничества. «За 11 лет функционирования Следственного комитета мы установили не формальные, а реальные рабочие контакты. Они ведутся по основным направлениям практической следственной деятельности», - добавил он.

Отмечается, что за последние 5 лет Генпрокуратура удовлетворила 131 российское ходатайство о выдаче лиц. Российская сторона удовлетворила 272 ходатайства об экстрадиции граждан РК.

Для дальнейшего отбывания наказания Казахстан принял 112 осужденных в России казахстанцев и передал 242 россиянина.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве и соглашение о взаимодействии на территории комплекса «Байконур».

В рамках первого соглашения стороны договорились о сотрудничестве в области противодействия преступности, обмена опытом работы о методах и способах раскрытия и расследования преступлений, в т.ч. террористической, экстремистской, коррупционной направленности, в сфере экономики и высоких технологий.

Второе соглашение позволит укрепить казахстанско-российское партнерство в сфере осуществления предварительного расследования по уголовным делам, обеспечения защиты прав и свобод граждан на территории административного центра.

«Уверен, что подписанные соглашения и состоявшийся визит придадут новый импульс нашему сотрудничеству и повысят эффективность совместных усилий по противодействию современным угрозам», - подчеркнул К.Кожамжаров.