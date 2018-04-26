В Таджикистане появится свой "Диссернет"

CA-NEWS (TJ) - В ближайшее время Высшая аттестационная комиссия при президенте Таджикистана (ВАК) запустит программу «Антиплагиат».

Такое решение принято после того, как «Диссернет» — организованное на добровольных началах сетевое сообщество в РФ, деятельность которого в основном заключается в проведении общественных экспертиз кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских научных и образовательных учреждениях, за последние несколько месяцев обвинил в плагиате свыше 20 таджикских ученых.

Этот вопрос был обсужден на днях на рабочем заседании под руководством помощника президента по социальным вопросам Абдуджаббора Рахмонзода. Участники встречи решили проверить научные труды таджикских ученых и подтвердить их подлинность.

Один из участников этого заседания на условиях анонимности сообщил, что на встрече были рассмотрены также вопросы повышения качества представленных в ВАК Таджикистана научных работ и вклад таджикских ученых в развитие общества.

Абдулхаким Розикзода, председатель ВАК, сказал 25 апреля, что программа «Антиплагиат» будет запущена буквально на днях. Комментируя последние «разоблачения» «Диссернета», он сказал: «Научные работы в области политологии, философии, филологии, педагогики и истории тесно переплетены, но плагиата здесь не должно быть. В любом случае, мнение «Диссернет» - это не официальная позиция российского ВАК».

​В целом сетевое сообщество «Диссернет» обвинило в плагиате свыше 20 таджикских ученых.