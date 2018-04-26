Таджикистан потребовал финансовых гарантий от российских систем денежных переводов

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана ужесточил правила работы местных банков с российскими системами денежных переводов. На прошлой неделе рухнула платежная система «Лидер», и теперь Таджикистан требует, чтобы российские системы гарантировали исполнение своих обязательств, сообщают «Ведомости».

Регулятор предложил четыре способа: разместить в местном банке-партнере обеспечительный депозит, покрывающий среднедневной оборот, застраховать переводы у таджикского страховщика, иметь рейтинг не ниже уровня ВВВ от агентств большой тройки либо гарантию от банка с таким рейтингом.

Размер гарантии или депозита будет очень существенным, поскольку Таджикистан – крупный получатель переводов, рассказывает представитель «Золотой короны» Татьяна Роготень. В прошлом году, по данным ЦБ, из России в Таджикистан было переведено почти $800 млн. – 3-е место среди стран СНГ.

Требования Таджикистана практически невыполнимы, считают экономисты. Сложность в том, объясняет Роготень, что по инструкции российского ЦБ расчетный центр системы ограничен в выборе банков для размещения средств и держать депозит в банках Таджикистана не может.

Кредитный рейтинг России ниже требуемого ВВВ, соответственно, ниже рейтинги у всех систем и банков – получить необходимую гарантию внутри страны не выйдет.

Депозит крупнейших систем может достигать 450 млн. руб., делится расчетами сотрудник одной из них. Представители систем Contact, Western Union и Blizko на вопросы о сумме депозита не ответили, «Золотая корона» еще подсчитывает, сколько нужно будет внести, говорит Роготень.