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  26 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии в результате столкновения поезда со школьным автобусом погибли 13 детей

CA-NEWS (CA) - В результате столкновения школьного автобуса с поездом в провинции Уттар-Прадеш на севере Индии погибли 13 детей, передает индийский телеканал NDTV.

В сообщении говорится о восьмерых пострадавших, причем семеро детей находятся в критическом состоянии. Детей в автобусе было меньше 10 лет.

Инцидент произошел в 50 км от города Горахпур. Всего в автобусе находились 25 человек. На место происшествия был направлен медицинский поезд, а также команда следователей для установления причин трагедии.

Власти штата Уттар-Прадеш выразили соболезнования и заявили, что родственникам погибших будет выплачено по 200 тыс. рупий ($3 тыс.). Также о выделении 200 тыс. рупий семьям погибших заявил министр железных дорог Индии Пийуш Гойал.

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