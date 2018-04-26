«Российский экспортный центр» может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - «Российский экспортный центр» обсуждает с правительством Узбекистана возможность выделения средств на финансирование строительства атомной электростанции, сообщили местные СМИ со ссылкой на главу представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрия Прохоренко.

«Этот вопрос обсуждается. Наша задача – поддерживать экспорт товаров и услуг, в частности, высокотехнологичный экспорт. Это один из приоритетов, которые нам поставило правительство. Мы, конечно же, будем рассматривать возможность финансирования через нас строительства АЭС, как достаточно интересного и приоритетного проекта», – рассказал Прохоренко в кулуарах первой промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018.

Стоит напомнить, что президент Узбекистана в середине прошлой недели в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с РФ до конца этого года.

Российская сторона предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую «Росатом» возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Сообщается также, что Россия готова предложить Узбекистану несколько вариантов финансирования проекта. В конце прошлого года между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.