Армянские депутаты могут выбрать нового премьера 2 мая
- Азия и мир, политика
- 14:51, 26 апреля 2018
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CA-NEWS (CA) - Выборы нового премьер-министра Армении могут пройти в парламенте республики 2 мая.
«В соответствии с законодательством выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра», - сказал «Интерфаксу» глава комиссии парламента Армении по государственно правовым вопросам Геворк Костанян.
Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля. 30 апреля и 1 мая в Армении объявлены нерабочими днями. Очередное заседание парламента состоится 2 мая.
На данный момент только оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего кандидата - лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна.