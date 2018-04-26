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  26 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Армянские депутаты могут выбрать нового премьера 2 мая

CA-NEWS (CA) - Выборы нового премьер-министра Армении могут пройти в парламенте республики 2 мая.

«В соответствии с законодательством выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра», - сказал «Интерфаксу» глава комиссии парламента Армении по государственно правовым вопросам Геворк Костанян.

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля. 30 апреля и 1 мая в Армении объявлены нерабочими днями. Очередное заседание парламента состоится 2 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего кандидата - лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна.

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