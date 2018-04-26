Больше 2 тыс. личинок на кв.м. В Павлодарской области готовы бороться с комарами

CA-NEWS (KZ) - В Павлодарской области готовы бороться с комарами.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, группа научного сопровождения планирует обработать дренажные каналы в городском садоводстве «Металлург».

«Там уже наблюдается развитие личинок комара первой стадии, численность которых составляет около 2200 единиц на квадратный метр. Если будет зафиксировано развитие второй или третьей стадии, городской отдел ЖКХ начнет обработку с 26 апреля», - рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Ержан Иманзаипов.

Что касается борьбы с мошкой, то, как отмечают сотрудники Национального центра экспертизы и мониторинга, наблюдение за руслом реки Иртыш планируется начать в начале мая, после того, как начнет входить в русло.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов заявил, что результат борьбы с гнусом во многом будет зависеть от бдительности ученых и эффективности их наблюдения.

«Мы будем проводить такие совещания ежедекадно, чтобы держать руку на пульсе. Давайте следующую встречу, которая пройдет в начале мая, сделаем выездной», - предложил он.