Сегодня, 26 апреля отмечается Международный день памяти о взрыве на Чернобыльской АЭС

CA-NEWS (CA) - Сегодня, 26 апреля отмечается Международный день памяти о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции, сообщается на сайте ООН.

Он призван служить напоминанием о жертвах катастрофы, об опасности ядерных аварий и необходимости укрепления международного сотрудничества в области смягчения долгосрочных последствий Чернобыльской аварии. В результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года радиационное загрязнение распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и России.

Воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек в трех пострадавших странах. В 2016 году по случаю 30-й годовщины аварии Генеральная Ассамблея ООН постановила - в целях повышения осведомленности о долговременных последствиях Чернобыльской катастрофы - провозгласить 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.