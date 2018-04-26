В Астане почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

CA-NEWS (KZ) - В Астане почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в ликвидации последствий взрыва четвертого энергоблока атомной электростанции 26 апреля 1986 года в городе Чернобыль было задействовано более 30 тыс. казахстанцев.

«Я в 1986 году с 28 апреля там был, призывался из города Жезказган, служил во Львове. И нас по тревоге подняли, доставили туда. Первый месяц занимались оцеплением 30-километровой зоны. В памяти до сих пор безлюдные поселки. Очень поразила такая картина, было страшно смотреть. Мне, конечно, очень жаль людей, которые все оставили: дома, хозяйство, скотину. Они приходили, просились в свои квартиры, чтобы что-то забрать. Им сказали, что дня на три только, поэтому там оставлены документы, вещи. Но потом им нельзя было уже возвращаться. Из-за угрозы облучения только нашу часть эвакуировали шесть раз», – вспоминает астанчанин Шопан Барекенов.

В столице, согласно решению маслихата «О правилах оказания социальной помощи отдельным категориям граждан города Астаны», лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, с января 2008 года оказывается социальная помощь на оплату коммунальных и иных услуг в виде денежных выплат. В этом году ее размер составил 2,4 месячного расчетного показателя (5772 тенге, $17,7) с учетом приобретения лекарственных средств.

Кроме этого, ветераны-чернобыльцы пользуются правом бесплатного зубопротезирования, проезда на общественном транспорте, санаторно-курортного лечения. Такой социальной поддержкой в данное время охвачено свыше 429 человек. Ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС и в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне им также будет оказана единовременная материальная помощь на общую сумму 9,3 млн тенге ($28,6 тыс.).