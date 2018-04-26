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  26 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CA-NEWS (KZ) - Штормовое предупреждение объявлено в Астане и трех регионах РК, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, ночью 27 апреля в Акмолинской области ожидается южный, юго-западный ветер до 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Днем местами гроза.

В Астане утром и днем 27 апреля ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Сутки 27 апреля в Костанайской области ожидается ветер: ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, порывы до 25 м/с; местами гроза, туман.

Днем 27 апреля по Северо-Казахстанской области ожидается южный, юго-западный ветер 15-20 м\с, местами порывы до 25 м/с.

В Петропавловске днем ожидается южный, юго-западный ветер до 15-20 м/с.

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