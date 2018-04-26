Серж Саргсян ушел с поста главы правящей партии Армении

CA-NEWS (CA) - Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии (РПА), сообщается на сайте партии

Нового председателя партии пока не выбрали. «Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии», - говорится в сообщении РПА.

Помимо этого, в ходе обсуждений республиканская фракция объявила о готовности обсуждать любой вопрос со всеми сторонами без предварительных условий.

Также в ходе заседания, бывший премьер-министр Армении — Серж Саргсян более подробно представил членам фракции РПА причины его отставки и рассказал о различных форматах работы в Национальном Собрании. При этом бывший глава страны назвал достижение внутренней стабильности и безопасности первостепенной важности, которая может быть решена только единством Республиканской партии.

В среду, 25 апреля, в парламенте Армении распалась правящая коалиция после того, как из союза с Республиканской партией вышла националистическая партия «Дашнакцутюн». «Дашнакцутюн» выступала в этой коалиции в роли младшего партнера, и обе партии имели в парламенте 65 мест (при общем количестве 105 мест). Таким образом, в союзе с националистами РПА имела полный контроль над Национальным собранием. Теперь у правящей партии остается 58 мест в парламенте. Для утверждения премьера необходимо 53 голоса из 105 в парламенте.

Напомним, 23 апреля, после массовых общественных протестов, в отставку подал премьер-министр Серж Саргсян. Вместе с ним подало в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность премьера с сентября 2016 до девятого апреля 2018 года.