Президент Монголии принял главу МИД Индии

CA-NEWS (MNG) - В четверг, 26 апреля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж, прибывшую в страну с официальным визитом, сообщает Монцамэ.

В начале встречи Баттулга поздравил Сушму Сварадж с приездом в Монголию с официальным визитом, который, как ожидается, будет очень конструктивным и будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами.

Выразив удовлетворение в связи с прибытием в Монголию, Сушма Сварадж сказала, что ее встречи с главой государства, правительства и парламента Монголии были конструктивными и они, как ожидается, позволят расширить двусторонние связи в значительном объеме. Глава МИД Индии также подчеркнула, что индийская сторона понимает и уделяет большое внимание совместному строительству нефтеперерабатывающего завода, имеющего для Монголии важное значение в достижении независимости от импортных поставок топлива.

Подчеркивая хорошее развитие исторических, культурных и религиозных отношений с Индией, президент Монголии выразил заинтересованность в активизации экономических связей. Глава государства также попросил Сушму Сварадж передать его приветствия президенту и премьер-министру Республики Индии.

В ходе встречи они также обменялись мнениями, уделяя внимание эффективному развитию двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах.