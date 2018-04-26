В Казахстане проходят отборочные турниры по борьбе

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане стартовали отборочные турниры по борьбе қазақ күресі.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, в спорткомплексе «Даулет» отборочный турнир будет проведен 27-28 апреля: в первый день состоится взвешивание участников, соревнование начнется 28 апреля.

Спортсмены будут состязаться в следующих весовых категориях: 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

Также около 25 спортсменов будут соперничать в конкурсе «Түйе палуан» в весовых категориях свыше 90 кг.

Победители мероприятия будут защищать честь столицы на турнире «Қазақстан барысы».