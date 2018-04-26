Страны ОДКБ проведут операцию «Наёмник» в 2018 году

CA-NEWS (TJ) - Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), могут провести операцию «Наёмник» по выявлению лиц, возвращающихся из зон боевых действий, например, Сирии. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков журналистам в Алматы.

«Сейчас потоки с Ближнего и Среднего Востока на территорию наших государств увеличились. Те, которые участвовали в международных террористических организациях, сейчас под видом мигрантов на территорию наших государств (возвращаются). Мы планируем одновременно (с ежегодной операцией «Нелегал») провести операцию «Наемник», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Семерикова, операция «Наёмник» может быть проведена в 2018 году одновременно с операцией «Нелегал», однако окончательное решение ещё не принято.

«Когда мы полностью будем готовы, мы доложим главам наших государств, и они примут решение, когда её провести. Но в 2018 году мы планируем однозначно её провести», — добавил заместитель генсека ОДКБ.

Напомним, в Алматы 26-27 апреля проводятся 21-е заседание координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ, а также 22-е заседание совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ. В ходе мероприятий обсуждается миграционная ситуация в государствах-членах ОДКБ и СНГ.