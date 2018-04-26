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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Совместное пиршество акул и крокодилов впервые попало на видео

CA-NEWS (CA) - Крокодил и акулы, поедающие мертвого кита, попали на видео. На уникальный ролик, снятый с дрона, сообщает National Geographic.

Видео было снято у западного побережья Австралии. По данным издания, это первый ролик, на котором видно, как крокодил ест кита. Морской биолог Остин Галлагер (Austin Gallagher) отметил, что видео позволило ученым посмотреть на взаимодействие тигровых акул и гребнистых крокодилов, которые редко пересекаются в дикой природе. «Кажется, хищники уважают друг друга», - сказал он.

Также Галлагер отметил, что животные, вероятно, не дрались, так как 20-тонной туши кита должно было хватить на всех. Специалист по пищевым цепям Антонелла Прети (Antonella Preti) подтвердила, что акулы в таком случае предпочитают отхватить максимально большой кусок добычи и быстро уплыть, не ввязываясь в драку, чтобы не тратить энергию на противостояние.

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