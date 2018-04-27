Шавкат Миризёев сменил хокима Ташкента

CA-NEWS (UZ) - 26 апреля Рахмонбек Усманов, являвшийся градоначальником Ташкента на протяжении шести лет, был переведен на другую должность. Исполняющим обязанности хокима узбекской столицы назначен Джахонгир Артыкходжаев.

На сайте мэрии города Ташкента 26 апреля появилась информация о том, что Джахонгир Артыкходжаев назначен исполняющим обязанности хокима столицы.

До этого назначения 43-летний Джахонгир Артыкходжаев работал директором государственного унитарного предприятия Tashkent City и руководителем ООО Artel Engineering. Вместе с тем, Артыкходжаев является владельцем компании AKFA Group – основного игрока на рынке алюминиевых и пластиковых окон и дверей в Узбекистане.

Джахонгир Артыкходжаев стал известен в бизнес и политических кругах Ташкента после того, как с приходом к власти Шавката Мирзияева взял под свой полный контроль крупные бизнес-проекты в стране.

Сотрудник столичной мэрии сказал, что о назначении Джахонгира Артыкходжаева градоначальником столицы на внеочередной сессии Ташкентского городского совета народных депутатов объявил премьер-министр Абдулла Арипов.

Как сообщила местная пресса, уже бывший глава города Рахмонбек Усманов назначен первым заместителем начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта («Узавтотранс»).