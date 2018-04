Бывший директор ЦРУ Майк Помпео стал госсекретарем США

CA-NEWS (CA) - Сенат в четверг утвердил бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря США. За это решение проголосовали 57 сенаторов, против - 42, один сенатор отсутствовал, сообщает Би-би-си.

Майк Помпео стал 70-м государственным секретарем США. На должность его в середине марта выдвинул президент США Дональд Трамп.

Mike Pompeo has been sworn in today as the 70th U.S. Secretary of State. pic.twitter.com/hJVQnV27Po