Президент Узбекистана выразил соболезнования родным кинорежиссёра Шухрата Аббасова
- Узбекистан, общество
- 9:12, 27 апреля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Узбекистана, кинорежиссера Шухрата Аббасова в связи с его кончиной. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.
Напомним, что Шухрат Аббасов умер 25 апреля в реанимации центральной клинической больницы №1. Ему было 87 лет. Он снял такие известные картины, как «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный».