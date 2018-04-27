РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана выразил соболезнования родным кинорежиссёра Шухрата Аббасова

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Узбекистана, кинорежиссера Шухрата Аббасова в связи с его кончиной. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

Напомним, что Шухрат Аббасов умер 25 апреля в реанимации центральной клинической больницы №1. Ему было 87 лет. Он снял такие известные картины, как «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный».

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×