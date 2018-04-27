Президент Узбекистана выразил соболезнования родным кинорежиссёра Шухрата Аббасова

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Узбекистана, кинорежиссера Шухрата Аббасова в связи с его кончиной. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

Напомним, что Шухрат Аббасов умер 25 апреля в реанимации центральной клинической больницы №1. Ему было 87 лет. Он снял такие известные картины, как «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный».