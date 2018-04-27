Голландский дипломат исполнил гимн Казахстана на баяне (видео)

CA-NEWS (KZ) - Голландский дипломат исполнил гимн Казахстана на баяне. Видео опубликовала пользователь Facebook Кульпаш Конырова, сообщает Tengrinews.kz.

"Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко и посол Нидерландов в Астане провели шутливый баттл во время официального приёма посольства этой страны. Казахстанский дипломат не смог оставить без ответа речь посла, в которой тот перечислял заслуги своей страны перед человечеством, начиная чуть ли не с 15 века по настоящее время: от мореплавателей до создания компьютеров до систем слежения скоростного режима на дорогах и даже выведения моркови оранжевого цвета. В свою очередь, Василенко напомнил, что Казахстан - это родина одомашнивания человеком диких лошадей, что это родина яблок и родина тюльпанов, луковицы которых были вывезены ранее в Голландию", - написала Конырова на своей странице в Facebook.

Как отмечается, гимн Казахстана прозвучал в присутствии посла Королевства Нидерландов Дирка Яна Копа и заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко на официальном приеме посольства Нидерландов в Астане.

"Согласен, необычно - гимн Казахстана... на баяне... в исполнении дипломата Нидерландов! Браво!" - прокомментировал публикацию официальный представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков.



