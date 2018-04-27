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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы КНДР и Южной Кореи начали исторические переговоры в демилитаризованной зоне (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - В демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи началась встреча лидеров двух государств, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Лидеры государств обменялись рукопожатиями и произнесли приветственные речи. Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли для переговоров в здание «Дома мира».

Затем Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сфотографировались с детьми из демилитаризованной зоны. Вашингтон прокомментировал встречу, выразив надежду, что переговоры помогут достичь «мира и благосостояния на всем Корейском полуострове», пишет CNN.

Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей, после чего делегации в сокращенном составе проследовали в зал для переговоров. Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера принести «мир и процветание» на полуостров и заявил, что демаркационная линия с этого момента стала символом не раздора, но мира. Ким со своей стороны заявил, что прибыл на саммит с ощущением начала нового исторического этапа в отношениях двух стран.

В повестке переговоров — вопросы улучшения отношений между странами и возможность их объединения. 21 апреля, в преддверии переговоров Северная Корея заявила о прекращении испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона в Пхунгери. В ходе зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане команды КНДР и Южной Кореи выступали как единая сборная.

Белый дом ьакже опубликовал фотографии, сделанные во время тайного визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном. «Секретарь Помпео проделал великолепную работу, помогая президенту Трампу в реализации его усилий по денуклеаризации Корейского полуострова», - написала в Twitter Белого дома пресс-служба президента США.

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