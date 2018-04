Главы КНДР и Южной Кореи начали исторические переговоры в демилитаризованной зоне (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - В демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи началась встреча лидеров двух государств, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Лидеры государств обменялись рукопожатиями и произнесли приветственные речи. Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли для переговоров в здание «Дома мира».

Затем Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сфотографировались с детьми из демилитаризованной зоны. Вашингтон прокомментировал встречу, выразив надежду, что переговоры помогут достичь «мира и благосостояния на всем Корейском полуострове», пишет CNN.

North Korean leader Kim Jong Un steps across the Military Demarcation Line and into South Korea. On Friday he will hold talks with South Korean President Moon Jae-in on the southern side of the DMZ https://t.co/hrROWsAgX9 pic.twitter.com/2AKfeHhpxK