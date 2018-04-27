Главы КНДР и Южной Кореи начали исторические переговоры в демилитаризованной зоне (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - В демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи началась встреча лидеров двух государств, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Лидеры государств обменялись рукопожатиями и произнесли приветственные речи. Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли для переговоров в здание «Дома мира».

Затем Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сфотографировались с детьми из демилитаризованной зоны. Вашингтон прокомментировал встречу, выразив надежду, что переговоры помогут достичь «мира и благосостояния на всем Корейском полуострове», пишет CNN.

North Korean leader Kim Jong Un steps across the Military Demarcation Line and into South Korea. On Friday he will hold talks with South Korean President Moon Jae-in on the southern side of the DMZ https://t.co/hrROWsAgX9 pic.twitter.com/2AKfeHhpxK — Anderson Cooper 360° (@AC360) April 27, 2018

Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей, после чего делегации в сокращенном составе проследовали в зал для переговоров. Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера принести «мир и процветание» на полуостров и заявил, что демаркационная линия с этого момента стала символом не раздора, но мира. Ким со своей стороны заявил, что прибыл на саммит с ощущением начала нового исторического этапа в отношениях двух стран.

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В повестке переговоров — вопросы улучшения отношений между странами и возможность их объединения. 21 апреля, в преддверии переговоров Северная Корея заявила о прекращении испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона в Пхунгери. В ходе зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане команды КНДР и Южной Кореи выступали как единая сборная.

Белый дом ьакже опубликовал фотографии, сделанные во время тайного визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном. «Секретарь Помпео проделал великолепную работу, помогая президенту Трампу в реализации его усилий по денуклеаризации Корейского полуострова», - написала в Twitter Белого дома пресс-служба президента США.