В Таджикистане шантаж гея обошелся стражам правопорядка в $20 тысяч

CA-NEWS (TJ) - Трое человек, в том числе два сотрудника милиции, приговорены к выплате штрафа в размере 165 тыс сомони (около 20 тыс долларов США) за шантаж гея и отпущены на свободу из зала суда.

Приговор суда столичного района Сино был вынесен на прошлой неделе и еще не вступил в законную силу. Источник в суде района Сино сказал 26 апреля, что майор Шорамазон Боронов, капитан Нарзулло Асламзод и их подельник Диловар Мирзоев должны выплатить штраф в размере 165 тыс сомони – по 55 тыс сомони на каждого. Еще один сотрудник милиции, капитан Оятулло Сайфиддинов, который считается организатором шантажа на представителя секс-меньшинств, находится в розыске, сообщает портал centralasian.org.

Стражи правопорядка вымогали у гомосексуалиста деньги взамен неразглашения информации о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Все четверо были задержаны в конце января этого года сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией страны.

​По данным антикоррупционного ведомства, милиционеры угрожали гомосексуалисту шантажом и требовали у него 5 тыс сомони (более $600), иначе его тайна будет раскрыта. Вымогатели были арестованы во время получения 3 тыс сомони. Несколько днями до этого представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, имя которого не разглашается, передал им 2 тыс сомони.

​По словам источника в суде, потерпевший не стал обжаловать приговор суда. Родственники трех осужденных также посчитали приговор справедливым.

Напомним, в конце прошлого года МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из около 370 геев и лесбиянок.