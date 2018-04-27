В аэропортах Москвы запретили переодеваться в туалетах, сидеть на полу и спать на креслах

CA-NEWS (CA) - Депутаты Московской областной думы приняли закон, в соответствии с которым Кодекс об административных правонарушениях региона дополнен статьей «Нарушение правил пользования аэровокзальным комплексом». После вступления поправок в силу нарушителей порядка начнут наказывать штрафами, накладывать которые будут мировые судьи Московской области, сообщает РБК.

«Пока правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Они были предложены и Внуково, но пока что окончательного решения от его администрации нет», - пояснил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.

Вновь принятый закон запрещает посетителям аэропортов множество действий. В частности, под запрет попадает «нахождение в лежачем положении». Проще говоря, ждущим вылета пассажирам запрещается ложиться на кресла, лавки, ступени и пол. На последние также запрещается садиться. Нарушителей ждет предупреждение или штраф 100 руб. (более $1,5).

Такой же штраф ждет всякого, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам также запрещается бегать, даже если вы опаздываете на рейс, а по выключенным — даже и ходить. Штраф — 100 руб. (более $1,5).

Кроме того, по территории аэропорта нельзя передвигаться на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, моноциклах и гироскутерах, а также «верхом на животных». 100 руб. (более $1,5) могут взять также с тех, кто слушает радио или музыку без наушников или находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами. Например, мороженым.

Отдельным пунктом запрещается пребывание в аэропорту (за исключением гостиниц и капсульных отелей) долее суток, если, конечно, у вас нет билета. В Мособлдуме пояснили РБК, что теперь нельзя «использовать аэропорт в качестве гостиницы». «Если у пассажира нет билета или посадочного талона, то сперва сотрудники аэропорта попросят уйти, если человек откажется, то его оштрафуют. Такие меры направлены на бездомных, конечно же», - пояснил сотрудник пресс-службы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что фактическое проживание в аэропорту бездомных «представляет собой потенциальную опасность для пассажиров, в том числе с точки зрения распространения различных инфекционных заболеваний».

Штраф за слишком долгое пребывание в аэропорту может составить от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. ($32-80) На такую же сумму могут оштрафовать за «купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей».

Наказание разной тяжести предусмотрено также для тех, кто будет «засорять или загрязнять» территорию аэропорта, перевозить детей в багажных тележках, заступать красную линию в зонах регистрации и осмотра, создавая «толкучку», или оставлять без присмотра взятую в путешествие собачку или кошку.