Россия будет сотрудничать с Монголией в области электроэнергетики

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между правительствами России и Монголии о сотрудничестве в области электроэнергии. Соответствующее распоряжение размещен в пятницу, 27 апреля на сайте российского кабмина.

«Поручить Минэнерго России провести с участием МИД России переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что целью соглашения, разработанного Минэнерго, РФ являются обеспечение параллельной работы Единой энергетической системы России и энергосистемы Монголии, оказание содействия хозяйствующим субъектам двух стран в заключении, изменении и продлении документов, необходимых для обеспечения спроса на электроэнергию в Монголии.