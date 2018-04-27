РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия будет сотрудничать с Монголией в области электроэнергетики

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между правительствами России и Монголии о сотрудничестве в области электроэнергии. Соответствующее распоряжение размещен в пятницу, 27 апреля на сайте российского кабмина.

«Поручить Минэнерго России провести с участием МИД России переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что целью соглашения, разработанного Минэнерго, РФ являются обеспечение параллельной работы Единой энергетической системы России и энергосистемы Монголии, оказание содействия хозяйствующим субъектам двух стран в заключении, изменении и продлении документов, необходимых для обеспечения спроса на электроэнергию в Монголии.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×