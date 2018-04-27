В Туркменистане аккредитован посол Вьетнама

CA-NEWS (TM) - Председатель Меджлиса (парламент) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Туркменистане Нго Дык Мань, сообщает госинформагентство страны.

В ходе беседы посол был проинформирован о ключевых направлениях государственной политики, одним из основополагающих принципов которой является установление обоюдовыгодного партнёрства с заинтересованными странами мира, ознакомлен с реализуемыми в стране масштабными реформами и программами.

Выразив большой интерес к прогрессивным преобразованиям в современном Туркменистане, Нго Дык Мань подчеркнул, что считает честью представлять свою страну в государстве-миротворце, добившемся впечатляющих успехов в политическом и социально-экономическом развитии. Говоря о перспективах сотрудничества между Туркменистаном и Социалистической Республикой Вьетнам, посол отметил стремление своей страны к всемерной активизации взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных организаций.

Полномочный представитель дружественного государства был также ознакомлен со структурой и законодательной деятельностью туркменского парламента, практикой установления международных контактов.

Заявив о высокой заинтересованности своей страны в наращивании торгово-экономического и культурного взаимодействия с Туркменистаном, Нго Дык Мань подчеркнул, что приложит все силы для успешного продвижения туркмено-вьетнамского диалога.

В завершение встречи дипломат выразил уверенность, что отношения между двумя государствами выйдут на новый уровень, отвечающий реалиям времени и обоюдным интересам.

В рамках пребывания в Ашхабаде посол был принят в Министерстве иностранных дел, где были рассмотрены возможности расширения партнёрства между Туркменистаном и Социалистической Республикой Вьетнам по различным направлениям.