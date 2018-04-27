РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане аккредитован посол Вьетнама

CA-NEWS (TM) - Председатель Меджлиса (парламент) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Туркменистане Нго Дык Мань, сообщает госинформагентство страны.

В ходе беседы посол был проинформирован о ключевых направлениях государственной политики, одним из основополагающих принципов которой является установление обоюдовыгодного партнёрства с заинтересованными странами мира, ознакомлен с реализуемыми в стране масштабными реформами и программами.

Выразив большой интерес к прогрессивным преобразованиям в современном Туркменистане, Нго Дык Мань подчеркнул, что считает честью представлять свою страну в государстве-миротворце, добившемся впечатляющих успехов в политическом и социально-экономическом развитии. Говоря о перспективах сотрудничества между Туркменистаном и Социалистической Республикой Вьетнам, посол отметил стремление своей страны к всемерной активизации взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных организаций.

Полномочный представитель дружественного государства был также ознакомлен со структурой и законодательной деятельностью туркменского парламента, практикой установления международных контактов.

Заявив о высокой заинтересованности своей страны в наращивании торгово-экономического и культурного взаимодействия с Туркменистаном, Нго Дык Мань подчеркнул, что приложит все силы для успешного продвижения туркмено-вьетнамского диалога.

В завершение встречи дипломат выразил уверенность, что отношения между двумя государствами выйдут на новый уровень, отвечающий реалиям времени и обоюдным интересам.

В рамках пребывания в Ашхабаде посол был принят в Министерстве иностранных дел, где были рассмотрены возможности расширения партнёрства между Туркменистаном и Социалистической Республикой Вьетнам по различным направлениям.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×