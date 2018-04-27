Партнер Трампа получил $21 миллион от Храпунова и Аблязова, - Daily News

CA-NEWS (KZ) - Бывший деловой партнер Трампа, 52-летний Феликс Сатер получил более $21 млн от казахстанских олигархов, пишет издание Daily News.

Как сообщает издание, казахстанские олигархи экс-аким Алматы Виктор Храпунов и экс-глава БТА-Банка Мухтар Аблязов дали Феликсу Сатеру $30 млн для покупки торгового центра в Цинциннати, чтобы затем перепродать его на аукционе китайской компании APIC за $45 млн.

По информации издания, Сатеру предъявили иск за якобы удержание почти всех этих денег - от 43 до 45 миллионов долларов от одной из компаний, участвовавшей в схеме по отмыванию денег, до сделки в декабре 2013 года. Условия этой сделки были засекречены, однако в судебных документах говорится, что Сатер получил "большую часть средств, которую он удерживал". "Это означает, что он заработал не менее 21,5 миллиона долларов", - пишет издание.

Юристы, представляющие Храпунова заявили, что не могут комментировать получение денег от Сатера. Попытки связаться с Мухтаром Аблязовым, который в Казахстане обвиняется в хищениях в особо крупных размерах, к комментариям оказался недоступен.

Напоним, ранее американские сми сообщали, что Сатер, предположительно связанный с компанией Telford International Ltd., помог Храпунову инвестировать 40 миллионов долларов в американскую недвижимость. Telford International Ltd. также способствовала переводу похищенных Храпуновым сотен миллионов долларов украденных государственных средств в кипрский банк FBME. FBME Bank был закрыт прокуратурой США в октябре 2017 года после трех лет судебных разбирательств. Финансовый институт СМИ назвали одной из самых известных "прачечных" в мире.

Помимо сделки по покупке торгового центра в Цинциннати, правительство Казахстана обвиняет Аблязова и Хрупанова в отмывании денег через другие проекты в США, включая инвестиции в размере $40 млн проект Flatotel Chetrit Group в Мидтауне, здание в Сиракузах и три виллы в TrumpSoHo.

Кроме того, связь Трампа с деньгами опальных казахских олигархов прослеживается и в покупке апартаментов в грузинском приморском городе Батуми.

При этом, Феликс Сатер отрицал свою причастность к покупке недвижимости в Батуми, сказав, что «прочитал об этом в прессе».

Напмоним, экс-аким Алматы Виктор Храпунов сбежал из Казахстана в ноябре 2007 года со своей женой Лейлой в Женеву. Бывший аким Алматы обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества.

Акимат Алматы направил иск в Федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США.

Мухтар Аблязов заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы. Приговор 7 июня 2017 года вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы. Он обвинялся по шести статьям: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".