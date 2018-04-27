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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане начала свою деятельность миссия Статистического департамента МВФ

CA-NEWS (UZ) - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гилдас Моннери начала свою работу в Госкомстате Узбекистана, сообщили местные СМИ.

Основная цель миссии – оказание помощи в подготовке метаданных по категориям показателей, которые публикуются в Национальной странице сводных данных в рамках расширенной Общей системы распространения данных МВФ в Узбекистане.

Кроме того, в период пребывания миссии предусмотрена организация рабочих встреч с представителями Центрального банка и Министерства финансов Республики Узбекистан, занимающихся составлением макроэкономической статистики и мониторингом макроэкономических показателей.

В соответствии с программой, в первый день визита организован вводный учебный семинар для ответственных сотрудников соответствующих управлений Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

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