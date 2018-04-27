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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Таджикистана связал курсовые колебания на валютном рынке с геополитикой

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана связывает снижение курса национальной валюты Сомони по отношению к американскому Доллару с геополитической ситуацией в мире, говорится в заявлении НБТ РТ.

Курс национальной валюты Сомони к Доллару США с начала текущей недели упал на 3 пункта – с 8 сомони 86 дирам за доллар, до 8 сомони 89 за тот же доллар.

Комментируя сложившуюся ситуацию, НБТ подчеркивает, что Национальный банк не определяет курс купли-продажи иностранной валюты именно для кре5диьных организаций, а официальный курс устанавливается для расчетов бюджета, таможенных пошлин и бухгалтерского учета.

Курс на наличном рынке иностранной валюты, с учетом потребности и предложения на наличном рынке определяют сами кредитные организации, и он отличается от официального курса, устанавливаемого Нацбанком.

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