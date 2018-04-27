В Туркменистане отечественные и зарубежные коневоды получили почётные звания

CA-NEWS (TM) - За выдающиеся заслуги в популяризации и приумножении ахалтекинские коней, развитии коневодческой отрасли и искусства сейисования; учитывая большой личный вклад в сейисование туркменских скакунов, сохранение их племенных и продуктивных качеств, значимую работу по обучению молодого поколения тонкостям, методикам и навыкам верховой езды, достигнутые высокие показатели, многолетний добросовестный труд, высокое мастерство и профессионализм, а также в честь праздника туркменского скакуна Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова почётное звание «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» присвоено:

сейису отдела коневодства Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения «Türkmen atlary» Аширову Аннамаммету,

тренеру отдела конного спорта и конного туризма Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения «Türkmen atlary» Довлетову Рустему Байраммухаммедовичу,

конюху производственного отдела Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Государственного объединения «Türkmen atlary» Егряеву Агамырату,

жителю города Ашхабада, частному коневоду Сеидову Ильмырату Сейитназаровичу,

жителю города Ашхабада, частному коневоду Кичигулову Гайыпназару Овезсапаровичу,

жителю города Ашхабада, частному коневоду Мыратгулыеву Доврану Овезовичу;

почётное звание «Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary» присвоено

жителю города Ашхабада, частному коневоду Тайлыеву Мяликгулы.

За весомый вклад в развитие коневодства, заслуги в сохранении племенных и продуктивных качеств ахалтекинских скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью туркменского народа, популяризации их мировой славы, профессиональное мастерство Указом президента Туркменистана почётное звание «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» также присвоено:

гражданину Австрийской Республики, частному коневоду Маркусу Маг.Хубманну,

главному редактору журнала Российской Федерации «Ахалтеке – информ» Юлии Николаевне Кузнецовой,

руководителю общественного объединения Венгрии «Фонд Магйар-Туран» Андрасу Зсолт Биро.