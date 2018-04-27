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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Драку хулиганов с солдатами Нацгвардии сняли на видео в Усть-Каменогорске

CA-NEWS (KZ) - В Усть-Каменогорске очевидцы сняли на видео потасовку между хулиганами и солдатами Нацгвардии, сообщает Tengrinews.kz.

Видеозапись была сделана 25 апреля на бульваре Гагарина. В ролике группа молодых людей вступила в драку с солдатами Национальной гвардии.

Инцидент прокомментировали в региональном командовании "Шыгыс".

"25 апреля около 18.10 на улице Ворошилова в районе бывшей БСМП произошло нападение на гражданина 1975 года рождения. Пострадавший обратился за помощью к младшему сержанту войскового наряда и описал своих обидчиков. По ориентировке удалось задержать четверых мужчин, - сообщили в пресс-службе регионального командования "Шыгыс". - В момент задержания подозреваемые сопротивлялись и попытались скрыться. Их доставили в УВД Усть-Каменогорска".

Ведется досудебное расследование по статье "Хулиганство".

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