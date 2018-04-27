Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение о создании торговых домов

CA-NEWS (TM) - Соглашение о создании торговых домов в Узбекистане и Туркменистане было подписано между внешнеторговыми министерствами двух стран в рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Минвнешторга РУз.

Документ предусматривает содействие предпринимателям в создании торговых домов на территории обеих стран.

«Открытие торговых домов поможет нам и дальше увеличивать объемы торговли и создавать условия для установления контактов между деловыми кругами

Узбекистана и Туркменистана», - прокомментировал министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

Торговые дома станут рекламной площадкой товаров для местных покупателей, позволят вести розничную и мелкооптовую торговлю, проводить маркетинговые исследования, а также будут предоставлять консультационные услуги.

Напомним, в ходе Национальной выставки Туркменистана и бизнес-форума, прошедших в Ташкенте 23−24 апреля, были подписаны договоры на $250 млн.