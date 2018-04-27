Анкара делится с Узбекистаном опытом в налоговой сфере

CA-NEWS (UZ) - В Турции при поддержке Агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) организованы тренинги, в рамках которых турецкие специалисты в области налогов и финансов делятся опытом с узбекскими коллегами, сообщает ИА "Жахон".

В конце марта текущего года специалисты налогового департамента Министерства финансов Турции провели переговоры в Узбекистане с коллегами из профильного ведомства. По итогам встречи стороны договорились об организации в Турции по линии TIKA тренингов для 1200 сотрудников финучреждений Узбекистана.

Проект по обучению специалистов организован при поддержке Министерства финансов Узбекистана. Первая группа из 20 человек во главе с заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Назарали Норбоевым в эти дни находится в Турции для изучения турецкого опыта в области налогового законодательства и администрирования.

Координатор программ TIKA в Узбекистане Али Ихсан Чаглар сообщил агентству ИА «Жахон», что решение об организации тренингов по повышению квалификации было принято в прошлом месяце по итогам совместной работы представителей Управления налоговой службы Турции и TIKA, а также Министерства финансов Узбекистана и Государственного налогового комитета республики.

Сотрудники ведомств проанализировали ключевые потребности финансовой и налоговой системы Узбекистана и приняли решение о реализации данного проекта, нацеленного на поддержку глубоких реформ, инициированных Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в сфере деятельности налоговых служб и финансовых учреждений страны.