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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР предоставит грант Монголии на сумму $2,5 млн

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) предоставит правительству Монголии грант в размере $2.5 млн в целях укрепления управления водными ресурсами речных бассейнов и поддержки развития центров аймаков и сомонов, сообщает в четверг, 26 апреля Монцамэ.

В частности, безвозмездная техническая помощь в размере $1 млн будет направлена на поддержку социально-экономического развития водной инфраструктуры и инвестиции, позволяющие стабилизировать состояние водного сектора и сделать его более эффективным.

Кроме того, стороны согласились использовать оставшуюся часть гранта в размере $1.5 млн для оказания технической помощи развитию аймаков и сомонов.

В рамках проекта будут улучшены основные условия оказания услуг в центрах регионов и разработана инвестиционная программа для поддержки регионального развития.
Стороны подчеркнули, что реализация следующего этапа программы и привлечение для этого необходимого финансирования зависят от результатов исследований и сообщили об уделении особого внимания составлению оптимального плана действий.

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