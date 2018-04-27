300 тысяч паломников и туристов посетили Туркестан с начала года

CA-NEWS (KZ) - За три месяца в Туркестане побывало туристов больше, чем всё население города. От сферы туризма в казну города поступило более полутора млрд тенге.

Город Туркестан за три месяца этого года посетили 285 тысяч паломников и туристов, около 5 000 из них – иностранцы. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил аким Туркестана Тажибек Мусаев.

Туризм принёс в бюджет города доход 1,68 млрд тенге. По данным градоначальника, в прошлом году в Туркестане побывал миллион туристов при численности населения 263,4 тысячи человек.

Тажибек Мусаев отметил, что развитие туризма в регионе способствует улучшению экономической ситуации в городе, растёт количество субъектов малого и среднего бизнеса.

"На сегодняшний день количество действующих субъектов МСБ составляет 13044 единицы. Численность занятых – 34 278 человек. Объём произвёденной продукции в данной сфере достиг 19648,9 млн тенге. Объём налогов, поступивших в бюджет, – 296,3 млн тенге. По сравнению с прошлым годом на 101,1% увеличилось количество активно действующих субъектов предпринимательства, численность обеспеченных работой людей – на 2,8%, объём продукции – на 2,6%", – отчитался аким Туркестана.

Градоначальник сообщил, что в сельских округах успешно работают предприятия по производству молока, колбасных изделий, переработке плодово-ягодной и плодоовощной продукции и птицефабрика, сообщает портал Informburo.

В 2017 году Международная организация тюркской культуры (ТюрКСОЙ) объявила казахстанский Туркестан культурной столицей тюркского мира.