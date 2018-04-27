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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Согдийской области на станции «Сайхун-2» запущен новый агрегат

CA-NEWS (TJ) - Новый агрегат установлен накануне на станции «Сайхун-2» с целью улучшения орошения земель строящегося поселка Сайхун в Согдийской области, сообщает Dialog.tj.

Как сообщает пресс-центр исполнительного органа государственной власти Согдийской области, агрегат на насосной станции «Сайхун-2» установлен при финансовой поддержке областной администрации.

Церемония сдачи в эксплуатацию нового агрегата, пропускной способностью 800 литров воды в секунду, принял участие председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Напомним, в 2015 году в долине Сомгор и местечке Мирзоравот Б.Гафуровского района Согдийской области началось строительство нового городка Сайхун, куда планируется переселить свыше 40 тыс. семей, или порядка 250 тыс. человек из города Худжанда и близлежащих районов.

К сегодняшнему дню земельные участки на территории строящегося городка Сайхун выделены 7 тыс. нуждающимся людям, продолжается возведение инфраструктуры, работы по освоению земель, закладки садов.

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