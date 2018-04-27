Transparency International призвало президента Монголии прекратить угрожать увольнением руководителям органа по борьбе с коррупцией

CA-NEWS (TM) - Правозащитная организация Transparency International настоятельно призывает президента Монголии Халтмаагийн Баттулга прекратить подрывать усилия по борьбе с коррупцией в масштабах всей страны и прекратить угрожать увольнением руководителям Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC). Об этом сообщает на сайте организации.

Ранее, глава администрации президента Монголии Энхболд Зандаахүү объявил, что Баттулга представил предложение о назначении генерального директора и генерального комиссара и заместителя генерального комиссара IAAC. Он сообщил, что их кандидатуры будут определяться в ходе публичного опроса.

«Президент Монголии, согласно статье 21.1 Закона о борьбе с коррупцией, имеет право выдвинуть Комиссара IAAC. Президент сообщил, что он назначит руководителей IAAC на весенней сессии парламента. Президент намерен реализовать свое право вместе со своим народом», - заявил глава администрации президента.

Независимый орган по борьбе с коррупцией (IAAC), созданный в 2007 году, расследует случаи коррупции по всей стране в соответствии с законодательством Монголии. Тем не менее, агентство подвергается все большему политическому давлению со стороны правительственных чиновников, которые указывают на плохие показатели страны в Индексе восприятия коррупции (CPI).

«Плохая оценка Монголии по CPI в этом году подчеркивает необходимость укрепления антикоррупционных усилий по всей стране, а не ослабления их», - сказала Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International.

«Индекс потребительских цен не должен использоваться президентом в качестве козыря для того, чтобы подорвать авторитет национальных, независимых антикоррупционных агентств», - подчеркнула она.

Согласно национальному законодательству, глава IAAC должен занимать свой пост в течение 6 лет, а нынешний руководитель может занимать должность конца 2022 года. Однако с момента создания IAAC в 2007 году, агентство меняло руководство три раза, при этом ни один руководитель данного органа не продержался на своем посту положенный срок.

«Хорошо финансируемые и независимые антикоррупционные агентства, такие как IAAC, могут быть сильным оружием в борьбе с коррупцией. Однако, чтобы добиться успеха, эти агентства нуждаются в поддержке со стороны национальных правительств, в том числе судебных и правоохранительных систем. Прежде всего, агентства нуждаются в независимости. Им необходимо предоставить полномочия независимых исследователей, занимающихся борьбой с коррупцией как внутри, так и за пределами правительства», - отмечает Transparency International.

Антикоррупционные агентства в Монголии, в том числе IAAC, часто возникают в контексте коррупционных скандалов. Агентства формируются на основе широкого политического консенсуса и рассматриваются большинством заинтересованных сторон как окончательный ответ на коррупцию. Однако в целом эти агентства также могут оказаться в центре политических разногласий, если они решат расследовать дела, в которых замешаны находящихся у власти.