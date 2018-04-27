Казахстанские ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на поездах по СНГ

CA-NEWS (KZ) - С 1 мая по 31 декабря 2018 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно совершать поездки по Казахстану и странам Содружества Независимых государств.

Как сообщается на сайте АО «Пассажирские перевозки», ветеранам ВОВ предоставляется возможность проезда по всем направлениям, осуществляемым компанией в пределах РК и стран СНГ. Участникам и инвалидам ВОВ выделяются места в купейных вагонах поездов всех категорий, в том числе в вагонах класса «Турист» и специализированных купе для лиц с ограниченными возможностями в поездах компании «Talgo».

Кроме того, в поездах АО «Пассажирские перевозки» участникам Великой Отечественной войны будет представлено бесплатное питание в пути следования туда и обратно.

Для оформления билетов по данной акции при себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность и удостоверение участника или инвалида ВОВ.

При следовании в страны СНГ билеты оформляются до станции назначения и обратно в пунктах продаж, расположенных на территории Казахстана.

Отмечается, что за последние 3 года благодаря акции бесплатным проездом на железнодорожном транспорте воспользовались более 800 человек.