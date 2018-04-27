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  27 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане предлагает ограничить рекламу вредных продуктов

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана предлагает ограничить рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров. Об этом 27 апреля на коллегии ведомства сообщил вице-министр Алексей Цой.

Также по его словам, в этом году в рамках Евразийского экономического союза планируется внести изменения в технический регламент Таможенного союза в части ужесточения маркировки содержания вредных для здоровья веществ.

Замминистра привел в пример опыт Финляндии, где в 2010 году был введен налог на сладости, алкоголь и запрет на продукты с высоким содержанием соли. Он отметил, что за 7 лет в стране уровень неинфекционных заболеваний снизился на 80%, продолжительность жизни по сравнению с 1980 годом выросла на 10 лет.

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